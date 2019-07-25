Bahçelievler'de caddede çökme

İstanbul Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi

25 Temmuz 2019, Perşembe 11:12 Son Güncelleme:
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Bahçelievler'de caddede çökme

Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı.

ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi. 

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.

İstanbul DHA

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