Türkiye Bahçelievler'de su hattı boruları patladı, yolda çökme oldu

Bahçelievler'de su hattı boruları patladı, yolda çökme oldu

Türkiye

Bahçelievler'de su hattı boruları patladı, yolda çökme oldu

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi. Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı.

03 Şubat 2022, Perşembe 14:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Bahçelievler'de su hattı borularının patlaması sonucu yolda çökme yaşandı. Cadde trafiğe kapatılırken, ekipler çalışmalara başladı.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde sabaha karşı cadde üzerinden geçen su hattında patlama meydana geldi. Suların caddeye taşmasıyla yolda çökmeler yaşandı.


SU TAHLİYE EDİLİYOR

İhbar üzerine olay yerine Polis, itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, yolda biriken su tahliye edilmeye başlandı. Cadde trafiğe kapandı, ekipler çalışmalara başladı.  


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Engelli Derneği'ne fuhuş baskını! Utanacaklarına pes dedirten sözler!