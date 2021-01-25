Türkiye Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddia olay oldu

Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddia olay oldu

Türkiye

Bahçeli'nin aşısını yapan hemşireyle ilgili iddia olay oldu

Gazeteci Özlem Gürses okuduğu bir yazıyı gerçek zannedip televizyon programında paylaşınca sosyal medyada ortalık karıştı. Gürses'in bahsettiği haberde, ‘Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin Bahçeli’nin aşısını yaparken canını acıttığı için darp edildiği’ yazıyordu. Olay o kadar büyüdü ki Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı...

25 Ocak 2021, Pazartesi 10:54 Son Güncelleme:
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Halk TV’de 20. Saat programını hazırlayıp sunan gazeteci Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, “Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere’de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere’de Sayın Bahçeli’ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere’de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: ‘Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da ‘Canımızı acıtanın canına okuruz’ diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli’ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler” dedi.

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Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı 

Bu sözlerin ardından Twitter’da konuyla ilgili yüzlerce tweet atıldı. “Memleketin en büyük trol’ü Özlem Gürses”, “Gülnaz Şırınga’dan sonra Esra Enjektör’ün de Özlem Gürses’in arkadaşı olduğu anlaşıldı” gibi yorumlar yapılarak tiye alınan olayın ardından Özlem Gürses özür metni yayınladı.

Ancak olay o kadar büyüdü ki Sağlık Bakanlığı, bazı gazetecilerin sorusu üzerine, “İddia edildiği gibi bir olay yaşanmadı. Ankara’da Gülnaz Şırınga isimli bir hemşire yok” açıklamasında bulundu.

Gürses böyle özür diledi 

Tüm bunların üzerine Özlem Gürses de bir özür metni yayımlamak zorunda kaldı: “Sevgili Twitter camiası, dün gece yayında yaptığım bir hata, sabahtan beri sosyal medyada bir şakanın konusu olmuş durumda... Doğrusu, ilk saatlerde ben de çok takılmadım, haklı eleştiri ve esprilerinize güldüm geçtim. Aktardığım haberin bir mizah haber olduğunu anladığımda da zaten gereken müdahaleyi yaptım ve o bölüm hiçbir biçimde paylaşılmadı. Ama anlıyorum ki mesele, ülkenin resmi kamu kurumlarını muhatap alacak kadar büyümüş vaziyette. O kadar ki Sağlık Bakanlığı’na sorulmuş, açıklamalar manşet yapılmış! Bizlerin ülkeyi yönetenlere ulaşma ve soru sorma şansımız olsa, doğrusu ben soru hakkımı başka konularda kullanmak isterdim.

Bu hatam için tüm Halk TV izleyicilerinden, yayın konuğumdan, bu mizahı sayfasına taşıyan meslektaşlarımdan ve sizlerden özür dilerim.” (Hürriyet)

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