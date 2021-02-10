Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri MHP lideri Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, hem tarihi bir kimlik hem de Türkçe bir isim olmasına dikkat çekerek 'Cacabey' ismini önerdi. Bahçeli, Kırşehir'de bir medrese inşa ettiği ve gök bilimiyle ilgilendiği için Cacabey'i önerdiğini belirtti.

Nurettin Cibril Bin Cacabey, 1240-1301'de Selçuklular döneminde Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri olan Türk devlet adamıdır.Cacabey, küçük yaşlarında üstün yetenekleri ile devrin önde gelenlerinin dikkatini çekmiştir. Kırşehir'de devrin fakültesi gözüyle bakılan Cacabey Medresesi'ni yaptırmıştır. Yönetim işlerinde Türkçe konuşan ve yazışmalarında Türkçe kullanan Cacabey, Cacabey Medresesi'nde de Türk dilinde eğitim verilmesini sağlamıştır.Genç yaşında başarısını gösteren Cacabey, kısa zamanda büyüklerin arasında yer almaya başladı. Mevlana yazdığı bir mektupta, Cacabey'in yeteneklerine ve başarılarına övgüde bulunmuş ve kendisiyle bir araya geldiği meclislerde de bu konuyu dile getirmiştir. Cacabey, kendi idaresinde yaşamakta olan Hacı Bektaş Veli ile ilgilenmiş onu himaye etmiştir. Anadolu'da birçok hayır kurumu ve ayrıca cami, zaviye gibi pek çok kamusal yapının da onarımını yaptırmıştır. Cacabey, 1301 yılında Bizanslılara karşı savaşırken ölmüştür. Cenazesi, Kırşehir'e getirilerek yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedilmiştir.

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da isim önerileri hakkında ‘Umarım güzel bir isim bulunur. Cecebey de ilginç bir isim, daha önce de Gökmen geçmişti. Biraz daha zamana ihtiyacımız var herkesin içine sinecek bir isim için’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan isim çağrısını bu sözlerle yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi. Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin uzay hamlesinin ayrıntılarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.









Nasıl seçilecek?

Prensipte herkese açık. Ama takdir edersiniz ki bu çok zor bir seyahat. Uzay hakikaten çok zor bir ortam. İnsanların yaşaması için uygun olmayan bir ortam. Herkes gitmek istiyor. Yaş kriterini biz belirlemeyeceğiz, eğitim veren kurum belirleyecek. Bunları değerlendiriyoruz, sıkı kriterler var. Belli bir yaş grubunun üzerinde olmayacak. Çok uzun boylu, çok kısa boylu olmayacak. Bir altyapısı olan; havacılık arka planı olan, fiziki durumu iyi olan biri olacak.

Uzay yolcusunun ismi ne olacak?

Umarım güzel bir isim bulunur. Cecebey de ilginç bir isim, biraz daha zamana ihtiyacımız var herkesin içine sinecek bir isim için.

Uzaya gidecek Türk nasıl seçilecek?

Bende öyle bir uzun liste var ki herkes gitmek istiyor. Eğitim verecek olan kurum, onların çok katı kuralları var.

Uzayda ne kadar kalacak

Hedefimiz 10 gün. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalmasını planlıyoruz.

Uzay aracımızı yapmayı, 3 sene içinde yetiştirmeyi öngörüyoruz. Motorumuz, hibrit robot daha önce hazır olacak. Uzay aracımızın 2 tonluk bir ağırlığı olacak.

Çok hassas bir konu. Ülkemizden fırlatalım, bunu çok isteriz ama Türkiye'nin konumu buna müsait değil. Fırlatma yapma yeri için görüşmelerimiz var. Ekvator'a yakın bir yer olacak ve denize okyanusa açık bir yer olması gerekiyor.

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