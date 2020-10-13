Hakkında kaçakçılık ve dolandırıcılık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Cesur’un mağdurlarca MHP Genel Merkezi’ne de şikayet edildiği, partinin şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Mağdurlardan E.K., İstanbul Anadolu Adliyesi Müracaat ve Suçüstü Bürosu’nda verdiği ifadesinde, “Kendisini MHP teşkilatı içerisinde sözü geçen birisi olarak tanıttı. Bende kendisine itimat ettim. Siyasi isimler kullanarak güvenimi kazandı” dedi. Diğer mağdur N.B. ise, “Devlet Bahçeli’yi tanıdığını söyleyerek beni cezaevinden çıkaracağını söyledi. Aynı mahalleden tanıdıklarımı da benzer yöntemlerle dolandırmış. Onlar da şikayetçi olacaklar. Şüphelinin cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Üyelikten atılmıştı

Hakkında verilen iki ayrı davadaki mahkumiyet kararları nedeniyle 21 Mayıs 2019’da MHP üyeliğinden atılmış olmasına karşın Bahçeli ve parti yöneticileriyle yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Cesur’un, kimi mağdurları kendisine ait olmayan arsayı satarak, kimini borç para alarak, bazılarını da şirket kuracağını söyleyerek dolandırdığı anlaşıldı.

Sahte belge düzenledi

Cesur’un son olarak N.D. isimli bir kadını sahte belgelerle kandırdığı, arsa satacağını söyleyerek 1 milyon 129 TL’lik vurgun yaptığı belirtildi. Şüphelinin Milli Emlak adına sahte belge düzenleyerek aynı arsayı başka kişilere sattığı iddia ediliyor.





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