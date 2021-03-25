Türkiye Bahçeşehir Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 08 Nisan 2021 olarak açıklandı.

25 Mart 2021, Perşembe 16:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bahçeşehir Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri , Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, ve Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

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