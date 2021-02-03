Türkiye Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi, Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 45 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 17 Şubat 2021 olarak açıklandı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 16:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesine 45 Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi alacak. Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik  Personel  Yükseltme  ve  Atama  Esasları”nın  ilgili  hükümleri  uyarınca  öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

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