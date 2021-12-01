Türkiye Bahçeşehir Üniversitesi 61 öğretim görevlisi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 61 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi 61 öğretim görevlisi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü 61 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

01 Aralık 2021, Çarşamba 17:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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