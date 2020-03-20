Türkiye Bahçeşehir Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 öğretim üyesi alınacağı bildirildi. Öğretim üyesi alımı için son başvuru tarihi 3 Nisan 2020 olarak açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

20 Mart 2020, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır' denildi.

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alımı şartları için tıklayın

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