Türkiye Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü 96 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

03 Haziran 2021, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." Açıklaması yapıldı

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