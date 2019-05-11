Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti ve 50 öğretim üyesi alınacağını belirtti. Yapılan açıklamada ise "2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 ve 33. Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır." denildi.

Bu pozisyonlara başvuru yapmak isteyenleri şimdi "Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu soruyor.

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SINAV TAKVİMİ

• İlan Tarihi : 11.05.2019

• Son Başvuru Tarihi : 27.05.2019

• Ön Değerlendirme Tarihi : 29.05.2019

• Giriş Sınavı Tarihi : 31.05.2019

• Sonuç Açıklama Tarihi : 13.06.2019