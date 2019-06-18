Bahçeşehir Üniveristesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Duyuru ile birlikte "Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aranmaya başlandı.

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