Bahçeşehirli olmak için ter döktüler

Sakarya’nın en başarılı özel okullarından biri olan Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü bursluluk sınavını 18 Şubat’ta gerçekleştirdi.

Pandemi kuralları çerçevesinde okul kampüsünde yapılan sınavda öğrenciler 2022-2023 yılında Bahçeşehir Koleji’nin başarılı akademik kadrosundan eğitim almak için ter döktü.

Bahçeşehir Kolejinde okumak isteyen öğrenciler sınava yoğun ilgi gösterdi.

Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, öğretmenler eşliğinde belirlenen sınıflara alınırken, veliler ise kendileri için okulun konferans salonunun bulunduğu bölümde hazırlanan kokteyl ve okul tanıtım sunumuna katıldı.

Öğrencilerin ve velilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavda öğrenciler, Bahçeşehir Eğitim Kurumları Sınav Merkezi tarafından hazırlanan sorular cevaplandırdılar.

Bahçeşehir Koleji yönetimi sınava katılan öğrenci ve velilerine yayımladığı mesajla teşekkür etti. Mesajda: “2022-2023 Eğitim-öğretim yılı Bahçeşehir Koleji Sakarya Kampüsü olarak okula kabul sınavına katılan değerli öğrenci ve velilerimize yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Bursluluk sınavının sonuçları 23 Şubat tarihinde açıklanacak.

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