  • Haberler
  • Gündem
  • Bahçeye gizlenmiş Roma dönemine ait bronz lahit ele geçti

Bahçeye gizlenmiş Roma dönemine ait bronz lahit ele geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait bronz lahit ele geçirildi.

04 Ekim 2018, Perşembe 18:52
A A

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi kırsal Kestanealanı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, izinsiz kazı yaptığı öne sürülen U.G.'nin evine operasyon düzenledi.

Evin arka bahçesinde bulunan inşaat temeli içinde tahtalarla gizlenmiş Roma dönemine ait yaklaşık 500 kilo ağırlığında bronz lahit ele geçirildi. Evde de mermer mezar steli, mermer kadın heykeli, bir ruhsatsız silah, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. U.G. gözaltına alındı. U.G.'nin İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun sürdüğü bildirildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.