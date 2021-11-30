Türkiye Bahoz Erdal'ın en yakın adamı yakalandı

Bahoz Erdal'ın en yakın adamı yakalandı

Türkiye

Bahoz Erdal'ın en yakın adamı yakalandı

Diyarbakır polisi bir eve yaptığı operasyondan Şırnak’ta askeri üst bölgesine saldırı, 2 askerin şehit edilmesi ve terör örgütü PKK elebaşı Bahoz Erdal kod adlı Feyman Hüseyin’in koruması olduğu öğrenilen teröristi saklandığı evde yakaladı

30 Kasım 2021, Salı 20:41 Son Güncelleme:
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2015 yılında Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim olan ve ardından pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılan Mehmed kod adlı terörist güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır’da bir eve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerde Bahoz Erdal kod adlı teröristbaşı Feyman Hüseyin ile fotoğrafları ortaya çıkınca polis ekipleri tarafından izi tekrar sürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından önceki gün bir eve düzenlenen operasyondan Mehmed kod adlı terörist kıs kıvrak yakalandı.

Şırnak’ta çeşitli tarihlerde birçok askeri üst bölgesine yaptığı saldırılarda 2 askerin şehit edilmesi olayı ile Bahoz Erdal kod adlı PKK’lı teröristbaşı Feyman Hüseyin’in de korumalığını yaptığı tespit edilen Mehmed kod adlı terörist emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

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