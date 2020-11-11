Dünya Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti

Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti

Dünya

Bahreyn başbakanı hayatını kaybetti

Bahreyn Kraliyet'i, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

11 Kasım 2020, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
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Bahreyn Kraliyet'i, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Halife bin Selman el-Halife, 1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olarak görev yapıyordu ve bu nedenle dünyanın en uzun görevde olan seçilmemiş başbakanı unvanını taşıyordu. 

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