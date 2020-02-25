Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi
Bahreyn'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldi.
25 Şubat 2020, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.Bakanlık daha önce İran'dan dönen 2 kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.
İran'da 15 kişi hayatını kaybetti
İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.
AA
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