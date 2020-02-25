Dünya Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

Dünya

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

Bahreyn'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldi.

25 Şubat 2020, Salı 20:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen Bahreyn ve Suudi Arabistan vatandaşı 17 kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.Bakanlık daha önce İran'dan dönen 2 kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

İran'da 15 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı ise ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.


AA

İlgili Haberler
Koronavirüs İran'ın ardından Irak'a da sıçradıİran'da Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Büyük hukukçu olmak için büyük bir vicdan gerekir
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Covid-19 salgını, Kanarya Adaları'nda 1000 turisti otele kapattı