Türkiye Bahşılı Belediyesi memur alacak

Bahşılı Belediyesi memur alacak

Türkiye

Bahşılı Belediyesi memur alacak

Kırıkkale ili Bahşılı Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacak.

15 Şubat 2022, Salı 15:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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