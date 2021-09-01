Magazin Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı

Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı

Magazin

Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 12. bölüm fragmanı

Baht Oyunu 11. bölüm ile Salı akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. Rüzgar’ın Tuğçe’den ayrılarak yeniden Ada’ya dönmek istemesi, birbirinden karışık durumların yaşanmasına neden oldu. İşte, "Baht Oyunu son bölümde neler oldu?" sorusunun yanıtı ve Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izleme bağlantısı…

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kanal D’nin sevilen dizisi Baht Oyunu 11. bölüm ile yine izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Birbirinden heyecanlı ve eğlenceli bölümü kaçıran pek çok kişi ise sabah saatlerinden bu yana "Baht Oyunu son bölümde neler oldu?" ve "Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izle" araştırması yapmaya başladı. İşte, Baht Oyunu son bölüm ve 12. bölüm fragmanı…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüzgar Tuğçe’nin tavırlarına dayanamaz olur ve ondan ayrılarak yeniden Ada’ya dönme kararı alır. Ancak Ada bu durumdan hiç memnun olmaz ve Rüzgar’ı kendinden uzak tutabilmek için çare aramaya başlar.

Ada çareyi Bora’yı da yanına çekerek, Rüzgar ve Tuğçe’yi yeniden bir araya getirecek bir plan yapmakta bulur. Ada’nın yaptığı plan sonrasında, Rüzgar, Tuğçe ve Bora kendilerini bir boks alanında bulur. Ancak Ada’nın bu planı boşa çıkar ve onları birleştirebilmek için yeni bir plan hazırlar.

Ada’nın yeni planında ise Tuğçe ve Rüzgar’ın kendi evinde baş başa kalarak yakınlaşması vardır. Bora, kendini affettirmek için Ada’nın yardım isteğini geri çevirmez, bu da daha fazla yakınlaşmalarına neden olur.

Rüzgar’ın şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırması üzerine, Tuğçe ve Ada, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM KANAL D FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FRAGMANI 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Mehmet Coşkundeniz
Ayıp olmasın diye evlenilir mi?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
30 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zafer Bayramı'mız kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Şaşırt artık bizi Hadise
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Asmalı Konak'ın Zeynep'ine bakın! Yıllar yaradı