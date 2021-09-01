Kanal D’nin sevilen dizisi Baht Oyunu 11. bölüm ile yine izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Birbirinden heyecanlı ve eğlenceli bölümü kaçıran pek çok kişi ise sabah saatlerinden bu yana "Baht Oyunu son bölümde neler oldu?" ve "Baht Oyunu 11. bölüm Kanal D full izle" araştırması yapmaya başladı. İşte, Baht Oyunu son bölüm ve 12. bölüm fragmanı…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüzgar Tuğçe’nin tavırlarına dayanamaz olur ve ondan ayrılarak yeniden Ada’ya dönme kararı alır. Ancak Ada bu durumdan hiç memnun olmaz ve Rüzgar’ı kendinden uzak tutabilmek için çare aramaya başlar.

Ada çareyi Bora’yı da yanına çekerek, Rüzgar ve Tuğçe’yi yeniden bir araya getirecek bir plan yapmakta bulur. Ada’nın yaptığı plan sonrasında, Rüzgar, Tuğçe ve Bora kendilerini bir boks alanında bulur. Ancak Ada’nın bu planı boşa çıkar ve onları birleştirebilmek için yeni bir plan hazırlar.

Ada’nın yeni planında ise Tuğçe ve Rüzgar’ın kendi evinde baş başa kalarak yakınlaşması vardır. Bora, kendini affettirmek için Ada’nın yardım isteğini geri çevirmez, bu da daha fazla yakınlaşmalarına neden olur.

Rüzgar’ın şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırması üzerine, Tuğçe ve Ada, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

BAHT OYUNU 11. BÖLÜM KANAL D FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FRAGMANI