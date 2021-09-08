Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu’nun 12. Bölümünü izleyemeyenler, son bölümü nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Haftalardır süren gelgitlerin ardından Bora’nın Ada’ya aşkını ilan ettiği son bölüm bu hafta izleyenleri oldukça mutlu etmişti. İzleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için işte Kanal D Baht Oyunu 12. bölüm full izleme bağlantısı ve 13. bölüm fragmanı…

BAHT OYUNU 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Selin, Bora ve Ada’yı bir araya getirmek için bir plan yapar. Yayılan habere göre, Selin Ali’yi kaçırmıştır. Ada ve Bora’da onların peşine düşerler ve kendilerini bir oyunun içinde bulurlar.

Diğer yandan şirkette Ada ve Bora hakkında bir dedikodu dolaşmaya başlar. Rüzgar ve Tuğçe Ada ve Bora’ya ulaşamayınca onları aramaya başlar.

Selin ve Ali’nin planı işe yarar ve Bora ve Ada baş başa kalır sonrasında da duygularının açığa çıkmasıyla Bora Ada’ya aşkını ilan eder.

Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

KANAL D BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI



