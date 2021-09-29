Baht Oyunu 15. Bölüm ile binlerce kişiyi Kanal D ekranlarına kilitledi. Son bölümde, Bora, kafayı Ada’nın ilk aşkına takmış ve onu bulmak için iz sürmeye başlamıştı. Turgut’u Ada’nın ilk aşkı zanneden Bora, restoranda, Aslan ve Nergis’in Turgut ile buluşturdu. Rüzgar, Tuğçe ve Ada’nın da aynı restorana gitmesi ise olayların fazlasıyla karışmasına neden oldu. Tüm bu heyecanın devam ise, Kanal D Baht Oyunu 15. bölüm full izleme bağlantısında…

BAHT OYUNU’NUN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bora, Ada’nın ilk aşkını bulmakta kararlıdır ve Ada’yı Turgut’la görünce, Turgut’un Ada’nın ilk aşkı olduğunu zanneder.

Aslan ve Nergis’in Turgut ile buluşturan Bora, Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ancak o sırada Tuğçe, Rüzgar ve Ada da aynı restorana gidince ortalık bir anda karışır.

Diğerleri ne kadar engel olmaya çalışsa da Bora Ada’ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Tuğçe ise, Bora’dan önce Ada’nın evine gider ve Rüzgar ile arasındaki sırrı çözdüğünü söyler. Ada, Tuğçe’nin tüm gerçeği öğrenmesiyle büyük bir sarsıntı yaşarken, Bora’nın elinde çiçeklerle ve ailesiyle birlikte kapıya geldiğini görünce eli ayağına dolaşır.

KANAL D BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kız isteme merasimi hiç olmadığı kadar karmaşıklaşır ve Bora sonunda neden geldiklerini açıklar. Ada ve Bora için gelindiği ortaya çıkınca herkes şok yaşar. Ancak, Bora ise duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Ada ise yalanlarının sonunda bunları hak ettiğini ve hem Bora’yı hem de işini kaybettiğini düşünür ve ofiste son kez Bora’ya veda kahvesi götürür.