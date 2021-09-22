Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı Baht Oyunu’nun 15. yeni bölüm fragmanı izleyicinin karşısına çıktı. Son bölümde ise artık aşkını gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesi ile konuşmaya karar verdi ancak Nergis’in ona destek olma niyeti yoktu. Bölümün sona ermesinin hemen ardından ise Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kanal D Baht oyunu 14. bölüm full izleme bağlantısı ve 15. bölüm fragmanı...





BAHT OYUNU 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora, Celal’in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır.

Ada ve Bora'nın romantik bir anında kapıda beliren davetsiz misafir karşısında Ada ne yapacağını şaşırır. Bora, Celal’in ziyaretinin sebebini sorgularken, Ada için gerçekleri saklamak zor bir hal alır. İlişkilerini gizli saklı yaşamak istemeyen Bora, Ada’nın ailesiyle konuşmaya kalkar. Nergis bu ilişkinin önüne geçmek için elinden geleni yaparken, Rüzgar ve Tuğçe’nin Ada ve Bora’yı ayırma planları devreye girer.

Ada’nın Bora’dan ayrılmayacağını fark eden Nergis, Rüzgar’ı yemeğe çağırır ve Ada’nın aklına Rüzgar’ı işlemeye çalışır. Zor bir sınavdan geçen ikilinin aşkı, tüm bu engellere karşı durmayı başarabilecek mi?

BAHT OYUNU 14. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE BAHT OYUNU 15. BÖLÜM FRAGMANI

Baht Oyunu 15. yeni bölüm fragmanında Bora Ada’yı kıskanıyor ve kendince planlar yapıyor. Ancak işler gitgide sarpa sarıyor ve sonunda herkese Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söylüyor.

BAHT OYUNU OYUNCULARI KİMLER?

Bora Doğrusöz: Aytaç Şaşmaz

Ada Tözün (Akcan): Cemre Baysel

Rüzgar Akcan: İdris Nebi Taşkan

Tuğçe Dikman: Aslı Sümen

Belma Doğrusöz: Funda İlhan

Zafer Doğrusöz: Altan Erkekli

Tuğba Çok Makar: Yasemin Tözün

Nergis Şahin: Hande Subaşı

Aslan Şahin: Emrah Ben



