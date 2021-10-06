Magazin Baht Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu final yapıyor

Baht Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu final yapıyor

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Baht Oyunu 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu final yapıyor

Baht Oyunu 17. bölüm fragmanı 5 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümün ardından pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Dizinin sona ermesinin ardından kısa sürede yayınlanan fragman, dizinin hayranlarına üzücü bir haber verdi. Çünkü Baht Oyunu’nun 17. bölümü aynı zamanda final bölümü de olacak…

06 Ekim 2021, Çarşamba 09:34 Son Güncelleme:
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Baht Oyunu 17. Bölüm fragmanı, dizide gizli kalmış pek çok şeyin artık açığa çıktığının haberini veriyor. Ada’nın büyük bir sırla çıktığı aşk yolculuğu sonunda kırılma noktasına geliyor. Aşık olmasına rağmen Bora’nın evlilik teklifini reddetmek zorunda kalan Ada, sonunda Bora’ya her şeyi itiraf etmeye karar veriyor. İşte, Baht Oyunu 17. bölüm fragmanı ve dizinin final bölümüne ilişkin detaylar…


BAHT OYUNU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ada sonunda savaş baltalarını topraktan çıkararak ne şirketi ne de Bora’yı Tuğçe’ye bırakmamak için mücadele etmeye başlar. Ancak önünde bir sorun vardır, Bora onu işten kovmuştur.

Ada da yeniden işe girebilmek için Bora’nın babası Zafer’i arar ve yeniden işe başlar. Bora, babasına Ada’yı işten kovduğunu söylediğinde babası da Ada’yı yeniden işe aldığını söyler.

Ada Tuğçe karşısında ilk zaferini kazanmış olur. Sinirle hareket eden Bora ise, Ada’nın gözü önünde Tuğçe ile yakınlaşır. Diğer yandan Rüzgar da intikam hissiyle ortalığı karıştırır.

Bora’ya olan aşkından vazgeçmeyen Ada ise Bora’ya tüm sırlarını anlatma kararı alır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesi ile birlikte Ada’yı istemeye giden Bora aldığı “Hayır” cevabı üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Belli etmemeye ve günlük hayatına devam etmeye çalışsa da Bora artık aşka olan inancını kaybetmek üzeredir. Ada’da Bora’yı ve işini kaybettiğini düşündüğü için büyük üzüntü yaşar. Teyzesinin baskılarıyla istifa etmek için şirkete son bir defa daha gider. Tuğçe ise Ada’nın gidecek olmasından dolayı keyiflidir.

Tuğçe ve Ada bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Haberin ardından Ada, kendini kanıtlamak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Ada, yeni yazısının peşine düştüğü sırada bir anda ortadan kaybolur. Ada’nın başı büyük bir beladadır ve o anda da herkes telaşla Ada’yı aramaktadır.

 

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