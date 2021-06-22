İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Baht Oyunu, 2. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Şirkette kalmayı kafasına koyan Ada, Bora’nın asistanı olarak çalışmaya devam ederken, yanaştığı ilk kişi ise Tuğçe oluyor. Diğer yandan evliliğini bir sır gibi saklayan Rüzgar, Ada’yı şirketten uzaklaştırmak için plan yapıyor. İşte, Baht Oyunu 2. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında diğer detaylar…

İŞTE BAHT OYUNU 2. BÖLÜM FRAGMANI

Ada, elindeki videoyu Bora’ya vermeden önce şirkette kalıcı olmasını sağlayacak bir anlaşma yapar fakat Bora’nın asistanı olmak zannettiğinden daha zordur. Bu arada Ada şirkette konuşulan en büyük konu haline gelir ve Bora’nın 27. asistanı olduğu için 27 lakabını alır. Şirket çalışanları Ada’nın ne kadar kalabileceğine dair iddiaya girerken, Ada dedikoduların hiçbirine aldırmaz ve Bora ile arasını iyi tutmak için çalışır. Burada yanaştığı ilk kişi ise Tuğçe olur.

Ada rakibi Tuğçe’yi daha iyi tanımak için araştırma yapmaya başlar, ancak diğer yandan evliliğini büyük bir çaba ile saklayan Rüzgar da Ada’yı şirkette bir tehdit olarak görür. Bu nedenle genç kadını şirketten uzaklaştırmaya çalışır.

Video skandalından sonra Bora’nın işleri toparlaması için eline bir fırsat geçer. Son derece önemli iş yemeğine karşı tarafın eşiyle geleceğini duyan Bora, yemeğe Tuğçe ile gitmeyi düşünür. Ada ise yemeğe Bora ile gidebilmek için Tuğçe’ye bir tuzak kurar ve başarılı olur. Yemeğe Tuğçe’nin yerine Ada’yı davet etmek zorunda kalan Bora, Ada’dan yemek boyunca da sevgilisi gibi davranmasını ister. Mükemmel başlayan yemek, restorana Rüzgar ve Tuğçe’nin gelmesiyle adeta bir kabusa dönüşür.

BAHT OYUNU İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genç ve güzel Ada, ilk aşkıyla kavuşamazsa ömür boyu mutlu olamayacağını düşünmektedir. Üniversite’de iken ülkesine gitmemek için Türkiye vatandaşlığına ihtiyaç duyan Rüzgar’a aşık olur ve ona evlenme teklifi eder.

Ada, ilk aşkıyla evlenerek, ömür boyu mutsuzluk kabusundan kaçmak ister, ancak bu evlilik Rüzgar için sadece Türkiye’de kalabilmek için bir fırsattır. Ada, üniversitedeyken ailesinden habersiz evlendiği ve 3 yıldır evli olduğu Rüzgar’ın Türk vatandaşlığını almasını heyecanla beklemektedir.

Ada, Rüzgar’ın Türk vatandaşı olmasının ardından gerçekten karı koca olacaklarını hayal ederken, Rüzgar’ın vatandaşlığı alacağı günde, çalıştığı kafeye gelen Bizdeböyle.net’in kurucusu ve başyazarı Bora’yla yaşadığı tartışma yüzünden işten atılır. Rüzgar’ı görmek için çalıştığı şirkete giden Ada onu iş arkadaşı Tuğçe ile dudak dudağa görünce hayalleri başına yıkılır. Ada, kara bahtının gelip onu bulduğunu düşünürken, kafede kavga ettiği Bora’nın, Rüzgar’ın patronu olduğunu görür.