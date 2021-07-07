Baht Oyunu dizisinin 4. Bölümünde Rüzgar’ın Tuğçe’ye evlilik teklifi etmesi Ada’nın büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Bu olayın ardından kariyerine odaklanan Ada, Bora’nın gözüne girmek için elinden geleni yapar. İşte, Baht Oyunu 4. Bölüm izleme bağlantısı ve Baht Oyunu 5. Bölüm fragmanına dair ayrıntılar…

BAHT OYUNU 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

6 Haziran Salı akşamı son bölümün yayınlanmasının ardından Baht Oyun hayranları 5. Bölüm fragmanını merakla bekliyordu. Dizinin yeni bölümünde olacaklarla ilgili ipuçları veren fragman Kanal D’nin resmi sitesinde yayınlandı.





İŞTE BAHT OYUNU 5. BÖLÜM FRAGMANI

BAHT OYUNU 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora her ne kadar kaçmaya çalışsa da Ada bir şekilde devamlı Bora’nın karşısına çıkmaktadır. Elif’in Ada’ya olan ilgisi genç kadının Bora’nın evine daha sık gitmesine neden olur.

Rüzgar’ın Tuğçe’ye evlilik teklifinde bulunması Ada’nın büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden olur ve bu olayın ardından kariyerine odaklanmaya ve Bora’nın gözüne girmeyi karar verir.

Öte yandan Ali, Bora’nın Ada’ya ilgisi olduğuna dair kuşkularını söyler. Ancak Bora, Ali’nin şüphelerini kesin bir dille reddeder ve Ada ile arasına mesafe koymak amacıyla genç kadına ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını söyler. Bora’nın bu sert tutumuna anlam veremeyen Ada tüm gücüyle işine asılır.

Bora’nın kendisini işten çıkarmasından korkan Ada, Tuğçe’den yardım ister. Bu sırada da Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir randevuya gider. Tuğçe ve Ada, Bora’nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Fulya ile Ada arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır.

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