Magazin Baht Oyunu 9. bölüm tek parça izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 10. bölüm fragmanı
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Baht Oyunu 9. bölüm tek parça izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 10. bölüm fragmanı

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Baht Oyunu 9. bölüm tek parça izle: Baht Oyunu son bölümde neler oldu? İşte Baht Oyunu 10. bölüm fragmanı

Baht Oyunu 9. bölüm ile yine izleyenleri Kanal D ekranlarına kilitledi. Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden Baht Oyunu’nun son bölümünde şirketteki yerini kaybetmemek için elinden geleni yapar ancak, Bora’nın çocukluk arkadaşı yeni asistan olarak göreve başlar. İşte, Baht Oyunu son bölüm ve 10. bölüm fragmanı…

18 Ağustos 2021, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu’nun 9. bölümü 17 Ağustos Salı akşamı izleyicinin karşısına çıktı. Ada ile Bora arasındaki tatlı gerilim devam ederken, şimdi Ada’nın karşısına Meltem engeli çıktı. İşte, Kanal D Baht Oyunu 9. bölüm tek parça izleme bağlantısı…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirketteki yerini kaybetmek istemeyen Ada, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek, mülakata gelen tüm adayları teker teker elemeyi başarır. Ancak hiç beklemedikleri bir isim tüm planlarını alt üst eder.

Bora’nın çocukluk arkadaşı Meltem, yeni asistan olarak işe başlar. Bora ve Meltem’in samimi tavırları Ada’yı çileden çıkarırken, Ada, Meltem’in şüpheli tavırlarını fark eder ve durumu Tuğçe’ye söyleyip yardım ister. 

Tuğçe ve Ada, Meltem’i takibe alır ve bir açığını yakalamaya çalışır. Ada, Bora’yı Meltem konusunda uyarır fakat Bora, Ada’nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun ardından Ada, Bora’ya Meltem’in gerçek yüzünü göstermek için kolları sıvar. 

BAHT OYUNU 9. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU 10. BÖLÜM FRAGMANI

Baht Oyunu 10. Bölüm fragmanında Meltem duştan çıktığını gören Ada, Bora’ya öfkelenirken, Bora’da Ada’nın bu kıskançlığına seviniyor…

 

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