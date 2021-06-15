Magazin Baht Oyunu dizisinin konu ne oyuncuları kimler İşte Baht Oyunu ilk bölüm fragmanı

Baht Oyunu dizisinin konu ne oyuncuları kimler İşte Baht Oyunu ilk bölüm fragmanı

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Baht Oyunu dizisinin konu ne oyuncuları kimler İşte Baht Oyunu ilk bölüm fragmanı

Baht oyunu dizisi, ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla izleyicinin keyifli anlar geçireceğini garantileyen Baht Oyunu dizisinin konusu ve oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor…

15 Haziran 2021, Salı 16:45 Son Güncelleme:
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Baht oyunu dizisi, konusu ve oyuncuları ile yaz döneminin en çok dikkat çeken yapımları arasına girdi. Salı akşamları Kanal D ekranlarında olacak dizide Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz gibi genç oyuncuların yanı sıra, Türk televizyonlarının usta ismi Altan Erkekli de yer alıyor…

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ada (Cemre Baysel) aşk konusunda bir türlü yüzü gülmeyen genç ve güzel kadındır. Kendisinin bu bahtsızlığının ise ailesinden geldiğini düşünmektedir. Bir gün arkadaşı, eğer ilk aşkıyla olmazsa ya da ilk aşkı onu terk ederse hayatının sonuna kadar mutsuz olacağını söyler. Ada da hayatının sonuna kadar mutsuz olmamak için ilk aşkının peşinden koşar. Ancak işler hiç de zannettiği kadar kolay olmaz.

BAHT OYUNU DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?

Ada Tözün (Akcan): Cemre Baysel

Bora Doğrusöz: Aytaç Şaşmaz

Rüzgar Akcan: İdris Nebi Taşkan

Tuğçe Dikman: Aslı Sümen

Nergis Şahin: Hande Subaşı

Altan Erkekli

BAHT OYUNU İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Baht oyunu ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak. 

İŞTE BAHT OYUNU İLK BÖLÜM FRAGMANI

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