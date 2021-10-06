Magazin Baht Oyunu neden final yapıyor? Sevilen diziden üzücü haber

Baht Oyunu neden final yapıyor? Sevilen diziden üzücü haber

Magazin

Baht Oyunu neden final yapıyor? Sevilen diziden üzücü haber

Kanal D’nin sevilen dizisi Baht Oyunu 17. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Aytaş Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in başrolde yer aldığı dizi 13 Ekim Salı akşamı 17. bölümü ile son kez Kanal D ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak. Peki, Baht Oyunu neden final yapıyor?

06 Ekim 2021, Çarşamba 10:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ada ile Bora arasındaki aşkın artık kendini iyiden iyiye gösterdiği Baht Oyunu dizisinden üzücü haber geldi. 5 Ekim Salı akşamı yayınlanan 16. bölümün ardından yayınlanan Baht Oyunu 17. Bölüm fragmanında dizinin final yaptığı duyuruldu. İlk bölümden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Baht Oyunu’nun neden final yaptığı da merak konusu oldu.

BAHT OYUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aytaş Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in başrolleri paylaştığı ve büyük bir ilgi ile izlenen Baht Oyunu dizisinin final yapacağı haberi dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak dizinin neden final yapığına dair ne dizinin yayınlandığı Kanal D’den ne de dizinin yapımcısından bir açıklama gelmedi. Diğer yandan Baht Oyunu’nun düşen reyting sonuçları ile yayından kalkacağı konuşuluyor.


BAHT OYUNU FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

Ada sonunda savaş baltalarını topraktan çıkararak ne şirketi ne de Bora’yı Tuğçe’ye bırakmamak için mücadele etmeye başlar.

Ancak önünde bir sorun vardır, Bora onu işten kovmuştur.

Ada da yeniden işe girebilmek için Bora’nın babası Zafer’i arar ve yeniden işe başlar.

Bora, babasına Ada’yı işten kovduğunu söylediğinde babası da Ada’yı yeniden işe aldığını söyler.

Ada Tuğçe karşısında ilk zaferini kazanmış olur.

Sinirle hareket eden Bora ise, Ada’nın gözü önünde Tuğçe ile yakınlaşır. Diğer yandan Rüzgar da intikam hissiyle ortalığı karıştırır.

Bora’ya olan aşkından vazgeçmeyen Ada ise Bora’ya tüm sırlarını anlatma kararı alır.

 

 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Edis'in hatıra filmi
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Beni sahiplensin kol kanat gersin
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Can ile Deniz nişanlandı
Bekir Saçar
Hande Kazanova
4 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kışkırtan yeniay
Öner Döşer
Suna Akyıldız
'Yargı' müthiş
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Kentin kaderini değiştiren sergiler
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MasterChef'te Azize'den takım arkadaşlarına sitem!