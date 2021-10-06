Baht Oyunu neden final yapıyor? Sevilen diziden üzücü haber

Ada ile Bora arasındaki aşkın artık kendini iyiden iyiye gösterdiği Baht Oyunu dizisinden üzücü haber geldi. 5 Ekim Salı akşamı yayınlanan 16. bölümün ardından yayınlanan Baht Oyunu 17. Bölüm fragmanında dizinin final yaptığı duyuruldu. İlk bölümden bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Baht Oyunu’nun neden final yaptığı da merak konusu oldu.

BAHT OYUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aytaş Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in başrolleri paylaştığı ve büyük bir ilgi ile izlenen Baht Oyunu dizisinin final yapacağı haberi dizinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak dizinin neden final yapığına dair ne dizinin yayınlandığı Kanal D’den ne de dizinin yapımcısından bir açıklama gelmedi. Diğer yandan Baht Oyunu’nun düşen reyting sonuçları ile yayından kalkacağı konuşuluyor.





BAHT OYUNU FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

Ada sonunda savaş baltalarını topraktan çıkararak ne şirketi ne de Bora’yı Tuğçe’ye bırakmamak için mücadele etmeye başlar.

Ancak önünde bir sorun vardır, Bora onu işten kovmuştur.

Ada da yeniden işe girebilmek için Bora’nın babası Zafer’i arar ve yeniden işe başlar.

Bora, babasına Ada’yı işten kovduğunu söylediğinde babası da Ada’yı yeniden işe aldığını söyler.

Ada Tuğçe karşısında ilk zaferini kazanmış olur.

Sinirle hareket eden Bora ise, Ada’nın gözü önünde Tuğçe ile yakınlaşır. Diğer yandan Rüzgar da intikam hissiyle ortalığı karıştırır.

Bora’ya olan aşkından vazgeçmeyen Ada ise Bora’ya tüm sırlarını anlatma kararı alır.