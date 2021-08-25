Baht Oyunu oyuncuları, Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar daha ilk bölümden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte, başarılı oyunculuklarının yanı sıra güzellikleri ve yakışıklılıklarıyla da beğeni toplayan Baht Oyunu oyuncuları ve gerçek isimleri…

BAHT OYUNU OYUNCULARI VE GERÇEK İSİMLERİ:

BAHT OYUNU BORA AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

5 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Aytaç Şaşmaz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir.

Aytaç Şaşmaz, eğitimini oyunculuk üzerine aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile yaşadı.

Söz dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, sonrasında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat verdi.

Aytaç Şaşmaz, 77 kilo, 1,80 metre boyunda ve Aslan burcudur.

BAHT OYUNU ADA, CEMRE BAYSEL KİMDİR?

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nden aldı.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştirdi. Ardından İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat verdi.

Cemre Baysel 53 kilo, 1,66 metre boyunda ve Kova burcudur.

BAHT OYUNU RÜZGAR İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

18 Ağustos 1997'de Beyoğlu'nda dünyaya gelen İdris Nebi Taşkan, 2014 yılında henüz 17 yaşındayken Muhteşem Yüzyıl'da oyunculuğa ilk adımını attı. 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel yapımında rol alan Taşkan sonrasında Arkadaşlar İyidir isimli projede yer aldı.

İdris Nebi Taşkan’ın büyük bir şöhrete eriştiği proje ise Fazilet Hanım ve Kızları isimli yapım oldu. Sonrasında ise Özgür Dünya filminde başrolü oynadı.

Oyunculuk kariyeri dışında sporla da ilgilenen Taşkan, eski basketbolcudur ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

BAHT OYUNU TUĞÇE ASLI SÜMEN KİMDİR?

Miss Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, 1994 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Güzel oyuncu lisans eğitimini ise ODTÜ İktisadi ve İdaresi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

18 Kasım 2017 tarihinde Çin’de düzenlenen "Miss World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Aslı Sümen, ODTÜ’de de Eşli Danslar Topluluğu'nda yarışarak üniversitesini temsil etmiştir.

Aslı Sümen, 174 cm boyundadır ve mankenlik ve fotomodellik yapmaktadır.