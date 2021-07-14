Baht Oyunu son bölümün (5. bölüm) yayınlanmasının ardından 6. Bölüm fragmanı için araştırmalar yoğunlaşmıştı. Ancak dizinin hayranlarının çok beklemesine gerek kalmadı ve Baht Oyunu 6. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Tuğçe ile büyük bir rekabetin içine giren Ada, genç kadının karanlık yüzüyle karşı karşıya kalmıştı. İşte, Baht Oyunu son bölüm (5. Bölüm) ve yeni bölüm fragmanı…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE (5. BÖLÜM) NELER OLDU?

Baht Oyunu’nun son bölümünde Rüzgar ve Ada, eskiden yaptıkları evliliklerin ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalınca mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar.

Yeni içerikler için yeni Bora’nın konu araması devam ederken, Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atar. Ada’nın fikrini çok beğenen Bora, hem Ada’dan hem de Tuğçe’den bir yazı dizisi hazırlamalarını ister. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır fakat, Ada ona meydan okur.

Konu ile araştırma yapmak isteyen Tuğçe, göçmen bürosuna gider ve orada Rüzgar ve Ada’yı yakından tanıyan bir kişiyle tanışır. Rüzgar ve Ada bu evlilik sırrının ortaya çıkması tehlikesi nedeniyle mecburen işbirliği yapmak zorunda kalır. Ada, yazarlık becerisini sergileyeceği bu fırsatı kaçırmamak için ara vermeden çalışır. Ada’nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayan Tuğçe, planlarını devreye sokar. Böylelikle Tuğçe ve Ada arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Ada, metinleri Bora’ya teslim edecekleri gün Tuğçe’nin karanlık yüzüyle karşı karşıya kalır.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM (5. BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ada ve Bora'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Rüzgar, Tuğçe'yle konuşur. Ada, Rüzgar'la aralarında bir şey olmadığına dair Bora'yı ikna etmeye çalışır. Diğer yandan ortaya çıkmasından korkulan gerçekler artık kapıya kadar gelmiştir. Bora ise gerçek Ada'nın peşindedir.