Baht Oyunu son bölümün (8. bölüm) ardından, Baht Oyunu yeni bölüm (9. bölüm) fragmanı araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in yer aldığı Baht Oyunu dizisinde heyecan ve eğlence hız kesmeden devam ediyor….

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada, Bora’ya üniversite mezunu olmadığını açıklar ancak Bora, bu yalanı kabul edemez ve Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyler. Konuşma sırasında Bora, Ada’ya oldukça ağır konuşur ancak Ada yeniden şirkete gelerek kendisini kanıtlamak ister.

Ada, şirkete dönmek için de Rüzgar’dan yardım ister, Rüzgar’ın da Ada’ya yardım etmekten başka çaresi kalmayınca o da Tuğçe’den yardım istemek zorunda kalır.

Ada kimsenin beklemediği bir görevle yeniden şirkete döner. Bora, otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olur ve Ada’yı zorlamaya niyetlidir ve Tuğçe ile Ada’ya imkansız bir görev verir.

Bu görevde ünlü pop ikonu Kuzey Batı’yla röportaj yapmazlarsa Ada ve Tuğçe işinden olacaktır. Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar’la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur.

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey’i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey’in Ada’ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM (8. BÖLÜM) FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM (9. BÖLÜM) FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baht Oyunu dizisinin 9. Bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen o fragman…