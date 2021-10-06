Baht Oyunu 16. bölümde Bora’ya aşık olmasına rağmen sakladığı sırlar nedeniyle evlilik teklifini kabul etmeyen Ada, son bir kez şirkete gider. Bora ile vedalaşıp çıkacakken kaderin cilvesi onun yeniden şirkette kalmasına neden olur. Diğer yandan yeni yazısının peşine düşen Ada’nın başı büyük bir belaya girerken herkes onu aramaya başlar. İşte, Kanal ekranlarının sevilen dizisi Baht Oyunu’nun 16. bölümü…

BAHT OYUNU’NUN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ailesi ile birlikte Ada’yı istemeye giden Bora aldığı “Hayır” cevabı üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Belli etmemeye ve günlük hayatına devam etmeye çalışsa da Bora artık aşka olan inancını kaybetmek üzeredir. Ada’da Bora’yı ve işini kaybettiğini düşündüğü için büyük üzüntü yaşar. Teyzesinin baskılarıyla istifa etmek için şirkete son bir defa daha gider. Tuğçe ise Ada’nın gidecek olmasından dolayı keyiflidir.

Bora’nın odasına gidip onunla vedalaşan Ada’nın karşısına bir engel çıkar. Kaderin cilvesi bu olayla Ada'nın işten ayrılmasına engel olur. Öte yandan da Tuğçe ile Ada arasında yeni bir rekabetin doğmasına neden olur.

Tuğçe ve Ada bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Haberin ardından Ada, kendini kanıtlamak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Ada, yeni yazısının peşine düştüğü sırada bir anda ortadan kaybolur. Ada’nın başı büyük bir beladadır ve o anda da herkes telaşla Ada’yı aramaktadır.

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