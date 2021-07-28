Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu son bölümüyle yine izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Bora’ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, her şeyi anlatmaya karar vermişti. Bölümün sonunda heyecan doruklara ulaşırken, Baht Oyunu’nun 7. Bölüm fragmanı da heyecanla beklenmeye başlandı…

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE (6. BÖLÜM) NELER OLDU?

Ada’nın evinde Rüzgar’ı gören Bora, hiçbir açıklama yapılmasına izin vermeden hızla oradan ayrılır. Bora’nın peşinden giden Ada, durumu açıklamaya çalışır fakat Bora’nın şüphelerini ortadan kaldırmak Ada için hiç de kolay olmayacaktır.

Diğer yandan Celal, beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışmaktadır ve şirkete gelerek Tuğçe ile görüşmek ister. Tuğçe’yi bulamayan Celal, Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini sıklaştıran Celal’in ise Ada ve Rüzgar’ın orada çalıştığından haberi yoktur.

Yeni bir yazı konusu için Bizdeboyle.net ekibi ilişki kampına gitme kararı alır. Ada, Bora, Rüzgar ve Tuğçe 2 gün boyunca ilişki kampına katılırlar ve gözlem yaparlar. Ada ve Bora kampa çift rolünde giderler ancak aralarında ufak kıskançlıklar yaşanır. Ada, Bora’ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çekmektedir ve gerçekleri anlatmaya karar verir.

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BAHT OYUN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baht Oyunu’nun 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Bora, yalanların ortasında kaldığını düşünerek, Ada’dan şirketle ilişiğini kesmesini istiyor. Peki Ada şirketten ayrılacak mı?

İŞTE BAHT OYUNU’NUN 7. BÖLÜM FRAGMANI