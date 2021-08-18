Magazin Baht Oyunu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

Baht Oyunu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

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Baht Oyunu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi

Her salı yeni bölümleriyle saat 20.00’de ekrana gelen Baht Oyunu, dün akşam yayınlanan dokuzuncu yeni bölümüyle büyük ilgi gördü. Baht Oyunu, reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Baht Oyunu, özellikle sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasına girdi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Baht Oyunu’nun dokuzuncu bölümünde Bora’nın yeni asistan alacağını duyan Ada ve Tuğçe, öne çıkan adayları beraber eledi. Bunun üzerine Bora göreve çocukluk arkadaşı Meltem’i ofise getirince Ada kıskançlık krizine girdi ve iki kadın arasında soğuk savaş başladı.

Rakibinin üstünden gözlerini ayırmayan Ada, Meltem’in şüpheli davranışlarına şahit oldu. Meltem’in bir nevi ajanlık yaptığını düşünerek Tuğçe’den yardım istedi. Şüphelerini Bora’yla paylaşan Ada, beklediği cevabı alamayınca Meltem ile ilgili araştırmalarını derinleştirdi.

Ada nihayet Meltem’in açığını yakalayıp Bora’yla konuşmak için evine gitti. Ada, tam gerçekleri anlatmak üzereyken Meltem’i bornozla görünce şoke oldu.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her salı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında.

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