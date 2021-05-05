Magazin Baht Oyunu yakında başlıyor

Baht Oyunu yakında başlıyor

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Baht Oyunu yakında başlıyor

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’nun çekimleri başladı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 13:26 Son Güncelleme:
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İki aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan Baht Oyunu ekibi ilk set günü heyecanını geçtiğimiz günlerde yaşadı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Baht Oyunu, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.


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