Baht Oyunu yaz ekranını kasıp kavuracak

‘Baht Oyunu’nda popüler bir internet platformunun sahibi ve başyazarı olan Bora yakışıklılığıyla tüm kadınları kendine hayran bırakırken mesafeli duruşu kadınların ona yaklaşmasına engel oluyor. Daima şık ve havalı görünen Bora ile anlaşmak zor, kalbini fethetmek ise neredeyse imkansız. Bora’nın şirketinde çalışmaya başlayan Ada, Bora’nın zor karakterini bizzat deneyimleyecek.

Bora’nın şirketinin çalışanlarından olan Rüzgar ise sempatik ve sıcak tarzıyla ilgiyi üzerine toplayan bir genç. Çapkınlığıyla nam salmış Rüzgar, Ada ile ilişkisini bitirdikten sonra yeni aşklara yelken açarak ilk aşkıyla evlenemezse mutsuz olacağına inanan Ada’yı zor durumda bırakacak.

‘Baht Oyunu’nun iki yakışıklı jönü arasındaki kıyasıya rekabet diziye damgasını vuracak.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

‘Baht Oyunu’, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20:00’de Kanal D’de…



