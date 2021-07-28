'Baht Oyunu' zirvenin sahibi oldu
Kanal D ekranlarında her salı akşamı izleyiciyle buluşan ve merak uyandıran senaryosuyla ilgi çeken 'Baht Oyunu' dün akşam altıncı bölümüyle izleyiciyle buluştu. 'Baht Oyunu' salı akşamını lider kapattı.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 11:59 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizi ‘Baht Oyunu’, sürprizlerle dolu altıncı bölümüyle yine izleyicinin gözdesi oldu. Dizi Kantar Medya’nın verilerine göre reytinglerde en büyük hedef kitle olan Total’de 3.53 reyting ve 13.93 izlenme payı alarak 1'inci oldu.
‘Baht Oyunu’nun altıncı bölümünde Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce apartmandan hızlıca uzaklaştı. Ada, Bora’nın peşinden gitti ve Rüzgar’ın Tuğçe ile ilgili konuşmaya geldiğini söyleyerek durumu toparladı. Ada bu olayın ardından Bora’ya gerçekleri itiraf etmek istedi ama Rüzgar tehditleriyle ona engel oldu.
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