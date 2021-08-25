Magazin Baht Oyunu’nda bora gerçekleri açığa çıkardı

Baht Oyunu’nda bora gerçekleri açığa çıkardı

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Baht Oyunu’nda bora gerçekleri açığa çıkardı

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, sürprizlerle dolu onuncu bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Reytinglerde de üst sırada yer alan dizi, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:31 Son Güncelleme:
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Baht Oyunu’nun onuncu bölümünde Bora ve Meltem’in yakınlığını gören Ada, kıskançlık krizine girdi. Ada, Tuğçe ile beraber hareket ederek Meltem’i hezimete uğratmayı başardı.

Ada, Meltem’in izini sürmeye devam ederken; Bora, Ada’nın şüphelerini gidermek için yanında yer aldı. Meltem’in gerçek yüzünü çok geçmeden öğrenen Bora, bunu Ada’dan gizledi. Meltem’in doğum gününde Bora gerçekleri açıkladı ve herkes Meltem’in ajan olduğunu öğrenmiş oldu.

Ada, Bora’nın kendisine ders vermek için gerçekleri sakladığını öğrendi. Bora’nın aldığı intikam Ada’yı incitti ve Ada ardına bakmadan uzaklaştı. Bora ise Ada’nın gidişine engel olamadı.

Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de...

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