Magazin 'Baht Oyunu'nun ilk fragmanı yayınlandı

'Baht Oyunu'nun ilk fragmanı yayınlandı

Magazin

'Baht Oyunu'nun ilk fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin ARC Film imzalı yeni dizisi 'Baht Oyunu'nun ilk fragmanı görücüye çıktı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 15:08 Son Güncelleme:
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Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ekrana yaz neşesi getirecek olan 'Baht Oyunu'nun ilk tanıtımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini seyircilerle buluşturacak. Ada, hayatında duygulara yer olmayan Bora ile tanışınca inançlarını tekrar sorgulayacak ve gerçek aşkı keşfedeceği masalsı bir yolculuğa çıkacak.



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