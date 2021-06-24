Bahtiyar Akçay cinayeti sonrası fabrika ilan verdi!

Giresun’da avize ve aydınlatma işi yapan Bahtiyar Akçay, 25 Mayıs günü araba almak için Giresun’dan İstanbul’a geldi. En son 28 Mayıs günü ailesiyle görüşen ve daha sonra 19 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Akçay’ın ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Akçay’ın en son Angora Halı Fabrikası’nın Güvenlik Müdürü Nadir Ün ile görüşmek üzere fabrikaya girdiğini ama çıkışının olmadığını fabrika güvenlik kameralarından tespit etti.

Bunun üzerine fabrikaya gelen polis, üç gün süren aramalar sonucunda, halıların yıkandığı ve boyandığı fabrikanın bahçesindeki altı kuyudan birinde Akçay’ın cesedine ulaştı. Ağzı beton dökülerek kapatıldığı belirlenen kuyuda, çuval içerisinde bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken, polis Nadir Ün ve üç fabrika çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf edip, Bahtiyar Akçay’ı alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü, kendisinin Akçay’a borcu olduğu gibi alacağının da bulunduğunu iddia eden Ün, “50 bin lira alacağını isteyince ben de 250 bin lira alacağımı istedim. Kavga çıktı vurdum, sonra da cesedi ortadan kaldırmak için arkadaşlarla kuyuya attık. Sinek ve koku yapmaması içinde kuyunun ağzını betonla kapadık” dediği öğrenildi. Ün, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ferit Zengin- Milliyet