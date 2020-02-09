Baiano ve Sörloth, WhatsApp'tan konuştu
Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan maçta fiziksel müdahaleye varan tartışma yaşayan iki oyuncu Baiano ile Sörloth, olayı tatlıya bağladı. Gençlerbirliği oyuncusu Baiano, Sörloth'a mesaj yoluyla ulaşıp özürlerini iletti.
09 Şubat 2020, Pazar 16:19 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Alexander Sörloth'un kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan bir gerginlik yaşanmıştı.
Baiano-Sörloth gerginliği WhatsApp'ta tatlıya bağlandı. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Fabricio Baiano, önce bir özür mesajı yayınladı, ardından da Sörloth'la bir konuşma yaptı.
Sörloth da rakibinden özür dileyerek, "Özrün için teşekkür ederim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Seni suratından ittiğim için özür dilerim, bunu yapmamalıydım" cevabını verdi.
24 yaşındaki yıldız oyuncu Söorloth, 2 maç ceza alması durumunda Erzurumspor ve Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
https://www.instagram.com/p/B8V6FJqHk2B/?igshid=1tvlewqzch8r1
Baiano'nun paylaşımı
Sörloth'un paylaşımı