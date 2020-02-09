Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında Alexander Sörloth'un kırmızı kart görmesiyle sonuçlanan bir gerginlik yaşanmıştı.

Baiano-Sörloth gerginliği WhatsApp'ta tatlıya bağlandı. Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Fabricio Baiano, önce bir özür mesajı yayınladı, ardından da Sörloth'la bir konuşma yaptı.

Sörloth da rakibinden özür dileyerek, "Özrün için teşekkür ederim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Seni suratından ittiğim için özür dilerim, bunu yapmamalıydım" cevabını verdi.

24 yaşındaki yıldız oyuncu Söorloth, 2 maç ceza alması durumunda Erzurumspor ve Sivasspor maçında forma giyemeyecek.





Baiano'nun paylaşımı

Sörloth'un paylaşımı