'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' 58 yıl sonra yeniden

İlk Türkçe sözlü pop şarkısı ünvanına sahip "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı eser, 58 yıl aradan sonra Bozkurt İlham Gencer'in seslendirilmesiyle yeniden kayıt altına alındı.

"Beni 78 yıldır piyano başında tuttular ve hiç bıkmadan dinlediler" diyen İlham Gencer 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' ile ilgili albüm tanıtımında şunları söyledi:

"Yıllar sonra bu şarkıyı yeniden, çok büyük bir teknoloji ve büyük bir orkestra eşliğinde doldurduk. Daha sonra da bana bunun Fransızca orijinalini okuttular. Netice itibariyle bugün 58 yıl önce olan şarkı yeniden hayata geçti".

Plak ve CD olarak satışa sunulan albümde eserin altı farklı versiyonu bulunuyor. Dağhan Baydur prodüktörlüğünde yapılan yeni kayıtlarda, Gencer'e Eylem Pelit ve orkestrası eşlik ediyor. Destek vokallerde ise Sara Deniz Baydur, Ece Mumay, Dağhan Baydur ve Paul Dwyer yer alıyor.

Fecri Ebcioğlu’nun Lübnan asıllı Fransız şarkıcı Bob Azzam’ın “C'est Écrit Dans Le Ciel” adlı şarkısına yazdığı Türkçe sözlerle Bozkurt İlham Gencer’in seslendirdiği 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' 60’lı yıllara damgasını vurmuştu.

'BAK BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ'UN HİKAYESİ

İlham Gencer 1961 yılında Fecri Ebcioğlu'ndan bir yabancı şarkıya Türkçe söz yazmasını istedi. Gencer, Bob Azzam’ın “C'est Écrit Dans Le Ciel” adlı şarkısının Türkçe uyarlamasını seslendirdi. Bu şarkıyla birlikte İlham Gencer ilk defa Türkçe sözlü pop şarkı söyleyen şarkıcı oldu. Şarkının ilk kaydını yaptıklarında oldukça zorlandıklarını söyleyen İlham Gencer o günleri şöyle anlatıyor:

“Uçak geçtikçe Yeşilköy'de kayıt yaptığımız stüdyonun sigortaları atıyordu. Üç günde bir şarkıyı zor doldurduk. Daha önce hiç klibim olmadı. Müziğe başladığım zaman 16 yaşındaydım. Klip çekmeyi bırakın böyle modern stüdyolar da yoktu. Televizyon yoktu. Ben şanslıyım ki 95 yaşımda ilk klibim oldu. Çok sevinçliyim."

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