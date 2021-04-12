Bak seni ifşalarım!

ÇOCUKLAR, ÖĞRENDIKLERINI DÖNÜŞTÜREREK YANSITIRLAR





Yetiştirdiğimiz çocuklar ilişki kurmayı bizden öğrenirler. İlişkilere dair ipuçlarını bizim onlara verdiğimiz mesajlardan alırlar. Cümlelerimizin içinde “Bak yapmazsan babana söylerim.”, “Şimdi öğretmeni arıyorum, bakalım ona ne cevap vereceksin.” gibi örnekler sıklıkla yer alıyorsa dikkat çanlarını tekrar çalıyorum demektir.





İLİŞKILERIN IÇERİKLERİ ERKEN YAŞTA OLUŞUR





Yaptırımla ilişki kurmayı öğrenen çocuk bunu hızla okul ortamına taşır. Önce şaka olan söylemler zamanla kemikleşir. “Eğer bana ne olduğunu söylemezsen bendeki her şeyi İFŞALARIM.” cümlesi duyulmaya başlar. Arkadaşlarını yanında tutmak ya da arkadaşlarına bir şey yaptırmak için toplanan bilgiler bir koz olarak kullanılmaya hazırdır.





MADALYONUN İKİNCİ BIR YÜZÜ DAHA VAR





Eğer sizin çocuğunuz “İFŞALARI” kullanmaya hazırsa, bir başka çocuk da aynı şekilde hazır olabilir. Böylece sürekli tetikte olma hali başlar. Kimseye koz vermeme, ağzından çıkanları kontrol etme, kendine otosansür uygulama ve buna benzeyen bir sürü kontrollü davranış gelişir. O artık her şeyi kontrol etmesi gereken ve kendini tehlikede hisseden diğerlerinden sadece biri olmuştur. Harekete geçirmek için söylediğiniz masum cümleler sandığınız kadar masum olmayabilir...