Bakan açıkladı: Bir hafta içerisinde ilk sondaj başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta Yavuz Gemisi'ni Gebze'den yolcu etmiştik. Şu anda Mersin Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız"

"Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Devlet Şebeke Kurumu üst düzey yetkilileri ile görüştük. Daha önceden akıllı şebekeler ile ilgili bir işbirliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşacağız"

"Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok 'Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı' Türkiye'de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz onları tartışacağız. Türkiye'de pilot çapta küçük örnekler var, bunları ulusal anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz"

AA