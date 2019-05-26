Bakan açıkladı! Salı günü başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında TIR kuyruklarının azaltılması için yeni sistemin devreye gireceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışına çıkacak olan TIR'ların uzun kuyruklar oluşturmaması için yeni sistemin devrrye sokulacağını belirtti.

Bakan Pekcan "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek” dedi.

Pekcan sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek. Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek.”

AA