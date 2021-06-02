Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı.

Bakan Muş, "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeridir." dedi.

Muş, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır."

AA