Bakan Akar: 1 milyon maske üretildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.

Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.





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