Siyaset Bakan Akar: 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi

Siyaset

Bakan Akar: 76 rejim mensubu etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

03 Şubat 2020, Pazartesi 19:18 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’nde birlik komutanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Akar, şunları kaydetti:

"Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

Saldırıya anında karşılık verildiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir. İdlib'de Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir."


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