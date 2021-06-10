Siyaset Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Siyaset

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.

10 Haziran 2021, Perşembe 23:51 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

AA

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