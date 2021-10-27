Siyaset Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Siyaset

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 22:54 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde duruldu.

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